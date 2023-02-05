За сутки от действий российских захватчиков погибли 4 жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В течение суток 4 февраля Россия убила четырех мирных жителей Донецкой области – трех жителей Бахмута и одного человека из Ямполя.

Еще 11 человек в Донецкой области получили ранения: в Бахмуте, Дружковке, Орловке, Ивановском и Авдеевке.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил глава ОВА.