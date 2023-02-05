За сутки от действий российских захватчиков погибли 4 жителя Донецкой области
За сутки 4 февраля от российской вооруженной агрессии погибли четверо жителей Донецкой области, 11 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В течение суток 4 февраля Россия убила четырех мирных жителей Донецкой области – трех жителей Бахмута и одного человека из Ямполя.
Еще 11 человек в Донецкой области получили ранения: в Бахмуте, Дружковке, Орловке, Ивановском и Авдеевке.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил глава ОВА.
- Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что российская армия на этой неделе бросила все силы на прорыв обороны и окружения Бахмута Донецкой области.
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