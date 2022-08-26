Об этом информирует мониторинговая страница Worldometers.

26 августа в мире диагностировали 604 351 556 случаев заболевания коронавирусом, из них 351 663 - за последние сутки. Всего в мире за сутки зафиксированных случаев смерти – 557 человек.

За время пандемии больше всего случаев было обнаружено в США, Индии и Франции.

В частности, в США зафиксировали более 95,8 млн, в Индии – более 44,3 млн, а во Франции – более 34,4 млн инфицирований за все время.

В настоящее время зафиксировано количество излеченных от коронавируса 579 209 299 человек.

В Украине с 3 января 2020 года по 25 августа 2022 года было 5 044 941 подтвержденных случаев COVID-19 со 108 803 летальными случаями, сообщает ВОЗ.

С начала пандемии подтверждено 6483148 смертей от COVID-19 во всем мире.

В августе в ВОЗ заявили, что количество смертей от коронавирусной болезни начало расти.

Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения штамма коронавируса "Омикрон" Япония останется закрытой для иностранцев по крайней мере до начала 2022 года.

В свою очередь, Япония отменяет обязательное тестирование на COVID-19 для вакцинированных туристов с 7 сентября.

Перед новой волной заболевания COVID-19 в Украине внутренних переселенцев будут вакцинироваться в местах их компактного проживания.

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