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За сутки от COVID-19 в мире умерло более полутысячи человек

26 августа, 2022 пятница
07:52
Мир

По состоянию на 26 августа от коронавируса умерло более 6,4 миллиона человек во всем мире с начала пандемии

Об этом информирует мониторинговая страница Worldometers.

26 августа в мире диагностировали 604 351 556 случаев заболевания коронавирусом, из них 351 663 - за последние сутки. Всего в мире за сутки зафиксированных случаев смерти – 557 человек.

За время пандемии больше всего случаев было обнаружено в США, Индии и Франции.

В частности, в США зафиксировали более 95,8 млн, в Индии – более 44,3 млн, а во Франции – более 34,4 млн инфицирований за все время.

В настоящее время зафиксировано количество излеченных от коронавируса 579 209 299 человек.

В Украине с 3 января 2020 года по 25 августа 2022 года было 5 044 941 подтвержденных случаев COVID-19 со 108 803 летальными случаями, сообщает ВОЗ.

С начала пандемии подтверждено 6483148 смертей от COVID-19 во всем мире.

  • В августе в ВОЗ заявили, что количество смертей от коронавирусной болезни начало расти.
  • Ранее сообщалось, что для предотвращения распространения штамма коронавируса "Омикрон" Япония останется закрытой для иностранцев по крайней мере до начала 2022 года.
  • В свою очередь, Япония отменяет обязательное тестирование на COVID-19 для вакцинированных туристов с 7 сентября.
  • Перед новой волной заболевания COVID-19 в Украине внутренних переселенцев будут вакцинироваться в местах их компактного проживания.

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Здоровье
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