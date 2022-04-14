За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 30 рашистов и 2 танка
В течение суток, 14 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 4 атаки, продолжаются бои
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Украинские защитники уничтожили:
личного состава – 30;
танков – 2;
МТЛБ – 1;
артиллерийских систем – 1.
- Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм.
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