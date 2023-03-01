Об этом сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023-го ориентировочно составили:

личного состава - около 149 890 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 3395 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8)

артиллерийских систем – 2393 (+10)

РСЗО – 479 (+1)

средства ПВО ‒ 247 (+0)

самолетов – 300 (+0)

вертолетов – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4)

крылатые ракеты ‒ 873 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5)

специальная техника – 230 (+0).

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.