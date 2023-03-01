За сутки оккупанты в Украине потеряли 650 военных, 7 танков и 10 артиллерийских систем
Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 149 890 военных, 3395 танков и 2393 артиллерийские системы
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023-го ориентировочно составили:
- личного состава - около 149 890 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 3395 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 6638 (+8)
- артиллерийских систем – 2393 (+10)
- РСЗО – 479 (+1)
- средства ПВО ‒ 247 (+0)
- самолетов – 300 (+0)
- вертолетов – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5)
- специальная техника – 230 (+0).
На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника.
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