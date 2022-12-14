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За сутки оккупанты в Донецкой области ранили двух гражданских

14 декабря, 2022 среда
09:15
война с Россией

За сутки 13 декабря войска РФ в Донецкой области ранили двух мирных жителей

Об этом информировал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Отмечается, что за сутки 13 декабря оккупанты в Донецкой области убили двух местных жителей, гражданских граждан. Это произошло в Горняке и Клещиевке.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Павел Кириленко.

  • Напомним, в течение 13 декабря оккупанты нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

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Донетчина
воєнні злочини Росії
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