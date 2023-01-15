За сутки оккупанты убили 7 жителей Донбасса
За сутки 14 января в результате российской вооруженной агрессии погибли по меньшей мере семь мирных жителей Донецкой области
Об этом глава Донецкой ОВ Павел Кириленко проинформировал в телеграмме.
За сутки 14 января захватчики убили семерых жителей Донетчины: 4 в Авдеевке, а также местных жителей в Старой Николаевке, Парасковеевке и Кураховке.
Отмечается, что еще 4 человека в Донецкой области получили ранения.
- Напомним, в минувший день начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабашу сообщал , что в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека.
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