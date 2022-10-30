За сутки оккупанты совершили более 30 обстрелов из РСЗО, удары получили более 15 населенных пунктов
За сутки, 30 октября, оккупанты произвели более 30 обстрелов из РСЗО, 3 ракетных и 1 авиационный удар, под огнем оказались более 15 населенных пунктов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Среди обстрелянных населенных пунктов - Купянск Харьковской области, Березнеговатое и Очаков Николаевской области.
Генштаб также сообщает, что РФ продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства этой страны.
Отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Дворечная, Старица, Стрелка и Чугуновка Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Сиверск и Соледар Донецкой области;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Червоне Запорожской области.
На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
- В Донецкой области 29 октября оккупанты убили 5 гражданских, 8 ранили, обстреляли школу, более 10 домов, админздание.
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