Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Среди обстрелянных населенных пунктов - Купянск Харьковской области, Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

Генштаб также сообщает, что РФ продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

Отмечается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях и не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Дворечная, Старица, Стрелка и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Сиверск и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области и Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Червоне Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В Донецкой области 29 октября оккупанты убили 5 гражданских, 8 ранили, обстреляли школу, более 10 домов, админздание.

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