За сутки оккупанты потеряли 760 военных, 46 БПЛА, 12 крылатых ракет и 2 танка
С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 106 720 военных РФ, 3031 танк, 1792 БПЛА и 723 крылатые ракеты
Об этом отчитался Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 106 720 (+760) ликвидировано,
- танков ‒ 3031 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6084 (+9)
- артиллерийских систем – 2021 (+5)
- РСЗО – 423 (+0)
- средств ПВО ‒ 213 (+0)
- самолетов – 283 (+0)
- вертолетов – 269 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46)
- крылатых ракет – 723 (+12)
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13)
- специальной техники – 181 (+1)
Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
- Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
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