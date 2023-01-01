За сутки оккупанты потеряли 760 военных, 46 БПЛА, 12 крылатых ракет и 2 танка

Об этом отчитался Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 106 720 (+760) ликвидировано,

танков ‒ 3031 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 6084 (+9)

артиллерийских систем – 2021 (+5)

РСЗО – 423 (+0)

средств ПВО ‒ 213 (+0)

самолетов – 283 (+0)

вертолетов – 269 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46)

крылатых ракет – 723 (+12)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13)

специальной техники – 181 (+1)

Отмечается, что наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, 31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.

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