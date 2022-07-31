За сутки оккупанты потеряли 160 солдат, 10 артиллерийских систем и один самолет, - Генштаб

Об этомсообщили в Генеральном штабе ВСУ. Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 40 830 (+160) кафиров

танков – 1763 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 4004 (+9) ед.

артиллерийских систем – 916 (+10) ед.

реактивных систем залпового огня – 259 (+1) ед.

средств ПВО – 117 (+0) ед.

самолетов – 223 (+1) ед.

вертолетов - 190 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 735 (+2) ед.

крылатых ракет – 174 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2902 (+13) ед.

специальной техники – 80 (+2) ед.

Напомним, в Донецкой области враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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