За сутки оккупанты потеряли 150 солдат, 8 танков и один вертолет
С 24 февраля по 14 августа оккупанты потеряли около 43 550 военных, 1864 танка, 784 дрона и 194 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава – около 43 550 (+150) оккупантов
- танков – 1864 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 4126 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 980 (+2) ед.
- реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.
- средств ПВО – 136 (+0) ед.
- самолетов – 233 (+0) ед
- вертолетов - 194 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) ед.
- крылатых ракет – 187 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) ед.
- специальной техники – 91 (+1) ед.
Напомним, на Краматорском направлении в районе Серебрянки враг обратился в бегство после огневого поражения от ВСУ
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