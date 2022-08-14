За сутки оккупанты потеряли 150 солдат, 8 танков и один вертолет

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава – около 43 550 (+150) оккупантов

танков – 1864 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 4126 (+11) ед.

артиллерийских систем – 980 (+2) ед.

реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.

средств ПВО – 136 (+0) ед.

самолетов – 233 (+0) ед

вертолетов - 194 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 784 (+5) ед.

крылатых ракет – 187 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3039 (+3) ед.

специальной техники – 91 (+1) ед.

Напомним, на Краматорском направлении в районе Серебрянки враг обратился в бегство после огневого поражения от ВСУ

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