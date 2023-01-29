За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 36 раз, есть раненый человек
В течение 28 января россияне били по Херсонской области 36 раз, используя танки, артиллерию, РСЗО и минометы. Есть раненый человек
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
За сутки 28 января российская армия 36 раз вела по Херсону, использовав реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки.
"Херсон армия РФ обстреляла 4 раза – повреждено здание коммунального предприятия, газопровод и дома херсонцев", - добавили в ОВА.
Так, из-за российской вооруженной агрессии один человек получил ранения.
- Напомним, утром Генштаб сообщал , что за сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара: под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донбасса и Херсонщины, есть раненые и погибшие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное