За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 36 раз, есть раненый человек

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

За сутки 28 января российская армия 36 раз вела по Херсону, использовав реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки.

"Херсон армия РФ обстреляла 4 раза – повреждено здание коммунального предприятия, газопровод и дома херсонцев", - добавили в ОВА.

Так, из-за российской вооруженной агрессии один человек получил ранения.

Напомним, утром Генштаб сообщал , что за сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара: под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донбасса и Херсонщины, есть раненые и погибшие.

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