Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 36 раз, есть раненый человек

За сутки оккупанты обстреляли Херсонщину 36 раз, есть раненый человек

29 января, 2023 воскресенье
10:54
война с Россией

В течение 28 января россияне били по Херсонской области 36 раз, используя танки, артиллерию, РСЗО и минометы. Есть раненый человек

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

За сутки 28 января российская армия 36 раз вела по Херсону, использовав реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки.

"Херсон армия РФ обстреляла 4 раза – повреждено здание коммунального предприятия, газопровод и дома херсонцев", - добавили в ОВА.

Так, из-за российской вооруженной агрессии один человек получил ранения.

  • Напомним, утром Генштаб сообщал , что за сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара: под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донбасса и Херсонщины, есть раненые и погибшие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
Херсонщина
Читайте также:
путін
26 января, 2023 четверг
Путин решил финализировать свой проигрыш кровавой военной кампанией, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
28 января, 2023 суббота
Стойкая оборона Соледара и продолжение обороны Бахмута сорвали планы противника, - военный эксперт Грабский
Володимир Зеленський
26 января, 2023 четверг
Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.6
    Продажа 43.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 января
11:36
В Перу автобус сорвался со скалы, погибли по меньшей мере 24 человека
11:33
Олаф Шольц
Шольц в очередной раз выступил против предоставления Украине истребителей: предостерег от "повышения ставок"
11:30
Футболист сборной Украины объявил о завершении карьеры
11:08
Укрэнерго: потребление в энергосистеме на уровне выходного дня, однако дефицит в дальнейшем значителен
10:56
"Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли", - Залужный в День памяти героев Крут
10:35
Украинский боксер дебютировал среди профессионалов победой нокаутом
10:30
Эксклюзив
Заморозка войны – идеальная ситуация для Путина, – военный эксперт Гетьман
10:26
Возьмите любой районный центр, особенно Западной, Центральной или Южной Украины, и там будет свой Бабий Яр, – историк Руккас
10:06
OPINION
Что делать против "вражеской ИПСО"
09:29
Британская разведка указала на признаки милитаризации образования в РФ
09:29
За сутки Россия убила 4 жителей Донбасса
09:15
Минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства
08:57
Процесс вступления Швеции в НАТО временно приостановлен, - МИД
08:42
КНДР: США распространяют "безосновательные слухи" о торговле оружием между Северной Кореей и Россией
08:23
Инфографика
РФ потеряла в Украине 126 160 военных с начала полномасштабного вторжения
08:10
Аналитика
Javelin
Смертельное "Копье" против брони оккупантов: "убийца танков" ПТРК Javelin в войне в Украине
08:09
Теракт в Израиле: в стране усилят полицию и армию, а получение оружия упростят
08:07
OPINION
Три задания власти, актуальные еще вчера
07:56
Шольц заявил, что в дальнейшем будет звонить по телефону Путину
07:32
США предупредят ОАЭ и Турцию за обход санкций против России
07:15
Генштаб: в госпиталь в Луганской области привезли до 300 вагнеровцев, медики отказывают им в лечении
06:45
Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии, - СМИ
06:30
ISW: войска РФ заменяют наемников Вагнера, чтобы усилить наступление на Бахмут
02:03
Израиль начал военную операцию в Иране, - Al Arabia
01:17
В Донецкой области россияне принудительно паспортизируют работников государственных и коммунальных предприятий
00:25
ВСУ нанесли удар по вокзалу в Иловайске, там происходила разгрузка живой силы и техники РФ
2023, суббота
28 января
23:56
Малиновский помог "Марселю" сыграть вничью с "Монако"
23:05
В Германии заговорили о собственном производстве HIMARS ради Украины, - Reuters
23:04
Эксклюзив
Виталий Портников
Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается, - Портников
22:39
Далакян победил Хименеса в бою за титул чемпиона WBA в самом легком весе
22:25
Эксклюзив
Медведев выполняет функцию раздражителя для Запада, - Фейгин
22:20
Эксклюзив
Массовые обыски и аресты в домах крымских татар прошли в Джанкойском районе оккупированного Крыма, - Чубаров
21:59
Прекратить российский террор было бы возможно, если бы у Украины были дальнобойные ракеты, - Зеленский
21:49
Эксклюзив
У нас война будет долгой, поэтому Украине нужно формировать резерв, - офицер ВСУ Гай
21:45
В Мариуполе оккупанты превратили Азовсталь в вертолетную базу
21:27
Страны НАТО должны перейти на режим военной экономики, - адмирал Роб Бауэр
20:54
Россия нанесла авиаудар по детсаду и спорткомплексу в Сумской области
20:49
Этот день в истории: армия УНР завладела центром Одессы, Верховная Рада утвердила государственный флаг Украины
20:40
Испанская полиция изъяла кокаин на $114 млн долларов на корабле для перевозки скота
20:31
"Жирона" Цыганкова проиграла "Барселоне" в Ла Лиге
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV