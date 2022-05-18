За сутки оккупанты обстреляли Донетчину 28 раз: 52 гражданских объекта разрушены, есть погибшие и ранены
За сутки российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донбаса 28 раз
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Враг нанес удары по Мариуполю, Бахмуту, Соледару, Авдеевке, Лиману, Торецку, Константиновке, Северскому, Железному, Бахмутскому, Северному и Яблоновке. Обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".
Из-за обстрелов разрушены 52 гражданских объекта, в том числе 3 школы. Также жилые дома, промышленные компании, фермерское хозяйство и объекты критической инфраструктуры.
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В Бахмуте 17 мая оккупанты попали ракетой в пятиэтажный жилой дом, в результате чего один человек погиб, а 9-летняя девочка получила ранения.
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Также российские захватчики нанесли авиаудар по предприятию по производству стройматериалов Knauf Украина в Соледаре Бахмутского района Донецкой области.
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