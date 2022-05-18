За сутки оккупанты обстреляли Донетчину 28 раз: 52 гражданских объекта разрушены, есть погибшие и ранены

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Враг нанес удары по Мариуполю, Бахмуту, Соледару, Авдеевке, Лиману, Торецку, Константиновке, Северскому, Железному, Бахмутскому, Северному и Яблоновке. Обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".

Из-за обстрелов разрушены 52 гражданских объекта, в том числе 3 школы. Также жилые дома, промышленные компании, фермерское хозяйство и объекты критической инфраструктуры.

В Бахмуте 17 мая оккупанты попали ракетой в пятиэтажный жилой дом, в результате чего один человек погиб, а 9-летняя девочка получила ранения.

Также российские захватчики нанесли авиаудар по предприятию по производству стройматериалов Knauf Украина в Соледаре Бахмутского района Донецкой области.

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