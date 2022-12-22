Об этом сообщает Генштаб .

Обстрелы потерпели город Марганец Днепропетровской области и населенный пункт Часов Яр на Донетчине, где есть жертвы среди мирного населения.

В Генштабе отметили, что враг продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях и не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В других направлениях ситуация следующая:

На Слобожанском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области. В Купянском направлении враг обстрелял районы Новомлынска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.

враг обстрелял районы Новомлынска, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине. На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

под огневое влияние попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении противник обстреливал Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клещиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.

противник обстреливал Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клещиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по районам Времовки, Великой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.

противник совершил обстрелы по районам Времовки, Великой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Ущерб понесли более 25 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец на Днепропетровщине и Новомитровке, Качкаровке, Херсоне, Инженерном и Львове Херсонской области. Ночью противник также нанес ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

Российские захватчики 22 декабря обстреляли из реактивных систем залпового огня Времен Яр Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек.

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