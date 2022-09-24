Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

"От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Пивденное, Малые Щербаки", - говорится в сообщении.

На разных направлениях враг наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:

Сиверское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;

Слобожанское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;

Краматорское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Сиверск;

Бахмутское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;

Авдеевское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

Новопавловское и Запорожское направления - обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов: Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.

Южнобужское направление - огневому влиянию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

"С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА", - сообщает Генштаб.

На 24 сентября известно, что украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 24 сентября 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету врага.