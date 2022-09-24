За сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, - Генштаб
Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, а также совершили более 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.
"От вражеского огня пострадали более 20 населенных пунктов. В частности, Бахмут, Николаевка, Калиновка, Николаев, Сухой Ставок, Пивденное, Малые Щербаки", - говорится в сообщении.
На разных направлениях враг наносил огневые поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии, а именно:
Сиверское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Михайлово Черниговской области и Павловка, Стукаловка, Середина-Буда, Миропольское, Краснополье, Мезеновка и Славгород Сумской области;
Слобожанское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Ивашки, Александровка, Подолы, Купянск и Горохуватка;
Краматорское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Пришиб, Яровая, Озерное, Диброва, Райгородок и Сиверск;
Бахмутское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Яковлевка, Нью-Йорк, Верхнекаменское, Белогоровка и Раздоловка;
Авдеевское направление – обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.
Новопавловское и Запорожское направления - обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов: Угледар, Новоукраинка, Новоселка, Новополь, Белогорье, Орехов, Темировка и Времовка.
Южнобужское направление - огневому влиянию подверглись более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
"С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 60 вылетов БпЛА", - сообщает Генштаб.
- На 24 сентября известно, что украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 24 сентября 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету врага.
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