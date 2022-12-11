За сутки оккупанты нанесли 5 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из РСЗО
В течение суток, 11 декабря, оккупанты нанесли 5 авиаударов и совершили более 40 обстрелов из РСЗО
Об этом сообщает Генштаб .
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На других направлениях ситуация такая:
- На Слобожанском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Двуреченское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Терны, Колодязи, Заречное, Диброва и Яковлевка Харьковской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Огневому воздействию из танков и артиллерии подверглись районы двадцати шести населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клещеевки.
- На Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Великая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавни на Запорожье.
- На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змеевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку, Днепровское и город Херсон.
Генштаб также сообщил , что на временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация местного населения и поощрение его к сотрудничеству с россиянами за выплату в размере 10 тысяч рублей.
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