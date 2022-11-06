Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", – добавляют в Генштабе.

Враг производит обстрелы на разных направлениях. В частности, на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области.

На Слобожанском направлении также ведутся обстрелы минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливает танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются обстрелы из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

Ночью 6 ноябряоккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.

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