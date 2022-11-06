За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, – Генштаб
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, а также более 75 раз обстреляли территорию Украины с РСЗО
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Удары противника подверглись районам более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", – добавляют в Генштабе.
Враг производит обстрелы на разных направлениях. В частности, на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области.
На Слобожанском направлении также ведутся обстрелы минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливает танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское на Луганщине и Лиман и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении продолжаются обстрелы из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
В Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.
- Ночью 6 ноябряоккупанты снова атаковали Запорожье, обстреляв один из жилых кварталов города, в результате чего погиб один человек.
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