За сутки оккупанты нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, также более 80 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В минувшие сутки российские оккупанты снова прибегли к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилья гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Более половины крылатых ракет и ударных БпЛА были сбиты Силами обороны Украины", - пишут в Генштабе.

Всего за минувшие сутки захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гудово и Ходыно Черниговской области и Середина Буда, Волковка и Юнаковка Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времевка, Большая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.

В Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру более 20 населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них - Безымянное, Белогорка, Давыдов Брид, Новогригоровка, Новоукраинка, Партизанское, Правдино и Красная Долина.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне пытаются удержаться на Херсонщине, несмотря на ограниченную логистику, деморализацию и эвакуацию руководящего состава

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb