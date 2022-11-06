За сутки оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В сообщении говорится, что вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

По данным Генштаба, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. За сутки было совершено 65 вылетов

Также враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В других направлениях враг осуществлял следующие обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опросное;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское;

в Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка.

В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит , что кафиры уже покинули 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы.

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