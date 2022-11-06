За сутки оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО
За сутки, 6 ноября, оккупанты нанесли 3 авиационных, 3 ракетных удара и более 5 обстрелов с РСЗО. Под обстрелы попали населенные пункты 5 областей
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
В сообщении говорится, что вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.
По данным Генштаба, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. За сутки было совершено 65 вылетов
Также враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В других направлениях враг осуществлял следующие обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площадка;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опросное;
- на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское;
- в Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.
- На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка.
- В частном разговоре, опубликованном ГУР, мобилизованный из НЗФ "Л/ДНР" говорит , что кафиры уже покинули 150 км территории Херсонщины, а его подразделение уничтожило свои боеприпасы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное