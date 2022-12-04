Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В других направлениях ситуация сложилась следующим образом:

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области.

враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич, Сварково и Заруцкое Сумской области. На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стреляй, Красного, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Малой Волчьей, Двухлетней и Богдановского на Харьковщине.

противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись, в частности, районам Шевченко, Стреляй, Красного, Огурцового, Волчанская, Бочкового, Малой Волчьей, Двухлетней и Богдановского на Харьковщине. В Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области.

противник ведет оборону. Под огневое поражение танков и артиллерии попали районы населённых пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области; Макеевка и Площадка в Луганской области и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий и пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области.

враг обороняется. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Нескучного, Золотой Нивы и Пречистовки Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Его артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах более двадцати пяти населенных пунктов рядом с линией столкновения. Это, в частности, город Никополь Днепропетровской области и Херсон.

В результате вражеского обстрела Покровской общины в Никопольском районе, произошедшего днем, 4 декабря, погиб мужчина.

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