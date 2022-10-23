За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов
За воскресенье, 23 октября, оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .
"Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений", - говорится в сообщении.
На Купянском и Лиманском направлениях враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка.
На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области.
На Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное.
На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.
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