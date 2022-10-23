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За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов

23 октября, 2022 воскресенье
20:05
война с Россией Российские военные

За воскресенье, 23 октября, оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

"Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений", - говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка.

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области.

На Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

  • В Запорожской области 22 октября россияне повредили 18 объектов гражданской инфраструктуры в районе 19 населенных пунктов 
  • В ночь на 23 октября российские военные атаковали Запорожье дронами-камикадзе, а Запорожский район - ракетами С-300. Пострадала школа.

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