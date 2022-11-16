За сутки оккупанты нанесли 2 авиационных и 3 ракетных удара, обстреливали населенные пункты из РСЗО
В течение среды, 16 ноября, оккупанты нанесли 2 авиационных и 3 ракетных удара. Враг также совершил более 13 ударов из РСЗО
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Также отмечается, что один из ракетных ударов нанесен по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.
Генштаб сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, на других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Белый Колодец, Бочково, Малая Волчья и Комиссарово;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Кисловка, Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское и Терны;
- на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Курдюмовка и Озаряновка;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
- на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива;
- на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Белогорье и Щербаки;
- на Херсонском направлении непосредственно от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.
- В течение 15 ноября ВСУ уничтожили и ранили более 50 оккупантов в Луганской области, а также ликвидировали личный состав противника в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка.
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