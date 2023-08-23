За сутки оккупанты атаковали 10 регионов Украины: 4 погибших, 14 раненых

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки российские террористы совершили 15 обстрелов региона. Враг бил из минометов и артиллерии по Новгород-Северскому и Корюковскому районам.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Хотинская, Дружбовская, Свеская общины. Также осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва) по Хотинскому обществу.



Вчера в течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Великописаревская, Середино-Будская, Краснопольская, Хотинская, Дружбовская, Эсманская, Белопольская общины.

В результате минометных обстрелов Середино-Будской общины ранены 4 мирных жителя. Также повреждены 7 частных автомобилей. Кроме этого, произведен обстрел с помощью дронов-камикадзе, повреждена многоэтажка.

Днепропетровщина: вчера дважды в день враг атаковал Никопольщину, бил из тяжелой артиллерии. В результате повреждено частное предприятие и жилой дом.

"Беспокойно ночью было в Никополе. Враг атаковал город дважды. Вечером из беспилотника, а уже после полуночи - из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Запорожская: враг нанес 97 ударов по области и поразил 24 населенных пункта. Противник совершил 84 артиллерийских обстрела по территории Магдалиновки, Орехова, Железнодорожного, Гуляйполя, Малой Токмачки, Левадного, Степного, Пятихаток, Павловки, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Также зафиксирован ракетный удар по Запорожью, авиационный — по Егоровке, шесть БПЛА-атак по Малиновке и Новодаровке, а также четыре РСЗО-обстрела по Приморскому, Лукьяновскому и Новодаровке.

В результате атак поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: вчера вечером враг нанес удар двумя ракетами по пгт Чкаловское Чугуевского района. Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет, спортивный зал.

Также вчера враг обстрелял из РСЗО "Ураган" поселок Шейковка Изюмского района. В результате повреждено 5 частных домов. Из-за вражеских обстрелов получили ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет.

В результате обстрела поселка Чернещина Изюмского района повреждены частные дома.

На Слобожанском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись населенным пунктам Плетеневка, Волчанск, Волчанские Хутора Чугуевского района и Чугуновка Купянского района. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Берестово и Купянск-Узловой.

Луганщина: под вражеским огнем оказались Сватовщина, Кременщина, Белогоровка.

"Более целенаправленно противник применяет авиацию. Да, вчера он сосредоточился на Серебрянском лесничестве", - добавили в сообщении.

Донетчина: за сутки россияне атаковали 11 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северск, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, Богоявленка, Клещиевка, Закотное, Новоукраинка, Соловьево, Торское и Шахтерское.

В результате атак три человека погибли, еще 4 получили ранения. Также повреждены 7 частных жилых домов, 2 ЛЭП, топливная цистерна ФМТ "Фенольно-нафталинового производства ЧАО "АКХЗ".

Одещина: этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками на юге Одесской области.

В результате этого попадание по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. Среди повреждений есть и зернохранилища.

Николаевщина: сегодня утром вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской общины. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы, поврежден бытовой газопровод, два жилых дома.

Ночью враг также наносил артиллерийские удары по Очакову. В результате обстрела произошло возгорание кровли церкви, которое было оперативно ликвидировано.

Вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по береговой линии Куцурубской общины.

Также вчера в течение дня и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела, из них по городу Херсон - 5 обстрелов. Сегодня враг нанес авиаудары по Херсону. Около четырех утра рашисты сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома. В результате обстрела возник пожар, который оперативно ликвидировали.

В результате пострадали шесть человек. 22-летнего мужчину доставили в медучреждение.

Враг также ударил по Камышанам. Под обстрел попали находившиеся на улице местные жители. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина. Также в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.

Из-за российских обстрелов Николаевки пострадал мужчина. У 66-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и ранение руки. В состоянии средней тяжести его госпитализировали.