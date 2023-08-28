За сутки оккупанты атаковали 10 областей Украины: 4 погибших, 10 раненых
За сутки воскресенья, 27 августа, российские военные нанесли удары по десяти регионам Украины. В результате обстрелов 4 человека погибли, по меньшей мере 10 получили ранения
Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.
Полтавщина: ночью враг попал в промышленный объект. В результате вражеской атаки два человека погибли, пять доставлен в больницу. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также полностью разрушен производственный цех.
Черниговщина: за сутки россияне совершили 6 обстрелов. Враг бил из АГС, минометов по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Прошло без жертв и разрушений.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничья. В Шалыгинской общине в результате обстрела повреждено домохозяйство. Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов области. В результате авиаудара по Середино-Будской общине повреждено частное домохозяйство.
Днепропетровщина: в течение дня рашисты дважды обстреляли Мировскую общину в Никопольщине: выпустили из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов. Задело частный дом. Прошло без погибших и пострадавших. Также агрессор целил по Марганецкой общине, ночью – по Мировской, в результате чего поврежден частный дом. Люди, к счастью, не пострадали.
Утром враг, применив тактическую авиацию с южного направления, ударил ракетами по Кривому Рогу. Разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы. Прошло без погибших и пострадавших.
Запорожская область: противник нанес 104 удара по области за минувшие сутки, поражение потерпели 27 населенных пунктов. Рашисты нанесли восемь авиаударов по Работиному, совершили девять обстрелов из РСЗО по семи селам региона, а также восемь БПЛА атаковали Волшебное, Малиновку и Каменское. Разрушены 13 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры. Жители общин не пострадали.
Харьковщина: вчера днем в результате российских обстрелов из РСЗО села Одноробовка Богодуховского района поврежден киоск, частный жилой дом. Погибла женщина 39 лет, 16-летняя девушка получила легкое ранение. Кроме того, в результате обстрелов села Казачья Лопань Харьковского района повреждены 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль. Без пострадавших.
Луганщина : враг штурмовал район Новоегоровки. Нанесены удары по Надежде, Твердохлебову и Мясожаровке.
Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка, Кузьмино, Диброва подверглись артиллерийским обстрелам со стороны оккупанта. За сутки противник совершил 153 обстрела.
Донеччина : рашисты совершили 11 обстрелов, под огнем оказались 8 населенных пунктов: Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, села Дальнее, Дачное, Малиновка, Галицыновка и Торецк. Повреждены 7 частных жилых домов, школа, здание шахты. Получили ранения двое гражданских.
Николаевщина : вчера днем оккупанты совершили артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Херсонщина : за сутки по области противник совершил 69 обстрелов, из них 5 – по Херсону. Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области и территорию парка в Херсоне. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще двое получили ранения.
- Утром 28 августа российские террористы совершили атаку на промышленный объект Полтавщины, из-за чего погибли два человека, еще 5 получили ранения. Также оккупанты обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, в результате чего разрушены дома.
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