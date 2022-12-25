Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

В течение 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонщины, область была под атакой артиллерии, РСЗО и минометов.

Россияне 41 раз били по Херсону: под огнем оказались частные и многоквартирные дома, медицинские учреждения, а также частные помещения.

Из-за обстрелов центра орода погибли мирные люди.

"В минувшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул председатель ОВА.

24 декабря российские военные нанесли удар по центру Херсона, вечером председатель ОВА отчитывался, что в результате атаки погибли десять человек, а еще 68 пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb