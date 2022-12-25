За сутки оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину, 16 человек погибли, среди них - работники ГСЧС
За сутки 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области, 41 раз под поражение попал Херсон: погибли гражданские жители
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
В течение 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонщины, область была под атакой артиллерии, РСЗО и минометов.
Россияне 41 раз били по Херсону: под огнем оказались частные и многоквартирные дома, медицинские учреждения, а также частные помещения.
Из-за обстрелов центра орода погибли мирные люди.
"В минувшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работника ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул председатель ОВА.
- 24 декабря российские военные нанесли удар по центру Херсона, вечером председатель ОВА отчитывался, что в результате атаки погибли десять человек, а еще 68 пострадали.
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