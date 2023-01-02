Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

Отмечается, что Краснопольскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии, всего было 42 прилета.

По Шалыгинской общине оккупанты били из минометов, в районе отмечено 3 прилета.

Великописаревскую общину противник обстрелял с вертолета Ми-2, взорвались 5 ракет типа НУРС.

По словам Живицкого, по Белопольской общине россияне вели огонь из минометов 120 мм калибра, отмечено 20 прилетов. В результате обстрела были повреждены школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.

В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские окупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства Shahed-131/136 по территории Украины, наши защитники уничтожили все.

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