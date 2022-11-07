Об этом он пишет в телеграмме .

Тимошенко также отмечает, что с 7 утра 7 ноября оккупанты обстреливают село Кущево в Запорожском районе. Он комментирует, что россияне "воюют" с гражданской застройкой.

"Россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных извергов".

16 объектов гражданской инфраструктуры разрушены, погиб человек, в результате 52 обстрелов россиян в Запорожье 6 ноября.

6 ноября ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань в Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 кафиров.

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