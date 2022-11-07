За сутки оккупанты 52 раза обстреляли Запорожскую область: есть погибший, разрушены 16 объектов инфраструктуры
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки россияне 52 раза обстреляли Запорожскую область, 16 объектов гражданской инфраструктуры разрушены, погибший
Об этом он пишет в телеграмме .
Тимошенко также отмечает, что с 7 утра 7 ноября оккупанты обстреливают село Кущево в Запорожском районе. Он комментирует, что россияне "воюют" с гражданской застройкой.
"Россияне воевали с домом культуры, складскими помещениями фермеров и частными домами. Армия беспринципных извергов".
16 объектов гражданской инфраструктуры разрушены, погиб человек, в результате 52 обстрелов россиян в Запорожье 6 ноября.
- 6 ноября ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань в Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 кафиров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.73
Покупка 39.73Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 38.73Продажа 39.66
- Актуальное
- Важное