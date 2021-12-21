За сутки оккупанты 4 раза нарушили "тишину" на Донбассе, с полуночи - 1: травмированы два украинских военных, еще один ранен
За прошедшие сутки, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. С начала суток, 21 декабря, оккупанты нарушили "тишину" один раз
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное оккупант задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
В направлении Новолуганского российские оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго – средней тяжести.
С начала суток, 21 декабря, по состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести.
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