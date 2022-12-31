За сутки оккупанты 31 раз атаковали Херсон, поражены дома и газопровод

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Отмечается, что в течение 30 декабря военные РФ совершили 60 обстрелов Херсонской области, оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон россияне атаковали 31 раз: снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что от действий захватчиков два человека получили ранения.

Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов с РСЗО.

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