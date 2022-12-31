За сутки оккупанты 31 раз атаковали Херсон, поражены дома и газопровод
За сутки 30 декабря военные РФ совершили 31 атаку на Херсон, всего россияне 60 раз обстреляли территорию Херсонщины
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Отмечается, что в течение 30 декабря военные РФ совершили 60 обстрелов Херсонской области, оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Херсон россияне атаковали 31 раз: снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.
Глава Херсонской ОВА сообщил, что от действий захватчиков два человека получили ранения.
- Напомним, Генеральный штаб отчитывался, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, также совершили 80 обстрелов с РСЗО.
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