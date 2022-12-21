За сутки оккупанты 23 раза обстреляли приграничье Сумщины

Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его информации, по Середино-Будской ромаде российские войска ударили из минометов, зафиксировано 3 прилета.

Глуховскую громаду россияне 20 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Во вторник, 20 декабря, российские террористы нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, в результате чего у границы разорвались 19 мин.

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