За сутки оккупанты 23 раза обстреляли приграничье Сумщины
В течение суток, 21 декабря, оккупанты 23 раза обстреляли Середино-Будскую и Глуховскую громады Сумской области
Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его информации, по Середино-Будской ромаде российские войска ударили из минометов, зафиксировано 3 прилета.
Глуховскую громаду россияне 20 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.
- Во вторник, 20 декабря, российские террористы нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, в результате чего у границы разорвались 19 мин.
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