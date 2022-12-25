Об этом сообщает Национальная полиция Украин .

Отмечается, что россияне совершили семь огневых атак на Авдеевку. Поражениям также подверглись Бахмут, Часов Яр, Большая Новоселка, села Бердичи, Степное, Максимилиановка, Времовка, Предтечино.

В результате обстрелов из артиллерии, минометов, РСЗО "град" и "ураган" повреждены 13 жилых домов.

Оккупанты обстреляли из "ураганов" село Предтечино, попали в частные дома, есть травмированый, из-за артиллерийских обстрелов также есть раненые в Бахмуте и Максимильяновке.

Отмечается, что полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также в сообщении говорится, что с помощью полиции эвакуированы еще 104 человека, с начала обязательной эвакуации – более 33 670 человек, среди них 5 019 – дети, 1 967 – люди с инвалидностью.

В ISW спрогнозировали, что российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.

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