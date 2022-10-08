Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 8 октября.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Беларуси до 15 октября продлены меры по проверке войск. Также еще раз продлили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны.

На других направлениях противник продолжил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

Сиверское направление: Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариково, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

Слобожанское направление: Уды, Козачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Дворичная;

Краматорское направление: Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

Бахмутское направление: Верхнекаменное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

Авдеевское направление: Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати населенных пунктов, в том числе Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 40 населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

7 октября одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 на Юге Украины.

В субботу, 8 октября, в Белгород-Днестровском районе Одесчины воздушное командование "Юг" ликвидировало российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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