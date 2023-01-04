За сутки незаконно пересечь украинско-румынскую границу пытались 14 мужчин
За сутки 3 января незаконно пересечь украинско-румынскую границу попытались 4 мужчин
Об этом сообщает ГПСУ.
"Большинство мужчин прибыли на Закарпатье из других областей. Самую крупную группу из пяти человек задержали в 800 метрах от границы. В настоящее время устанавливают причастных лиц, на задержанных составили протоколы и направили дела в суд", - говорится в сообщении.
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