За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 700 нарушений "тишины" на Востоке Украины
В течение 23 ноября миссия ОБСЕ насчитала 748 нарушений режима "тишины" на Донбассе
Об этом говорится в отчете ОБСЕ .
В Донецкой области насчитано 376 нарушений "тишины", в том числе 230 взрывов (один разрыв боеприпаса, 27 взрывов в воздухе и 222 взрыва неопределенного происхождения).
Большинство нарушений произошло севернее Широкино, юго-западнее Светлодарска, северо-западнее Горловки и западнее Ясиноватой.
Также было зафиксировано восемь взрывов неопределенного происхождения северо-западнее Мариновки, оцененных как обучение с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.
В Луганской области миссия ОБСЕ насчитала 372 нарушения режима прекращения огня. Из них – 230 взрывов (два разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксировали вблизи участка разведения в районе Золотого.
- Напомним, 24 ноября российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.
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