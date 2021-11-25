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Главная война с Россией За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 700 нарушений "тишины" на Востоке Украины

За сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 700 нарушений "тишины" на Востоке Украины

25 ноября, 2021 четверг
08:57
война с Россией ОБСЕ

В течение 23 ноября миссия ОБСЕ насчитала 748 нарушений режима "тишины" на Донбассе

Об этом говорится в отчете ОБСЕ .

В Донецкой области насчитано 376 нарушений "тишины", в том числе 230 взрывов (один разрыв боеприпаса, 27 взрывов в воздухе и 222 взрыва неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошло севернее Широкино, юго-западнее Светлодарска, северо-западнее Горловки и западнее Ясиноватой.

Также было зафиксировано восемь взрывов неопределенного происхождения северо-западнее Мариновки, оцененных как обучение с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.

В Луганской области миссия ОБСЕ насчитала 372 нарушения режима прекращения огня. Из них – 230 взрывов (два разрыва боеприпасов и 228 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений зафиксировали вблизи участка разведения в районе Золотого.

  • Напомним, 24 ноября российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.

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