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Главная война с Россией За сутки на Юге ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, более 40 единиц техники и склады

За сутки на Юге ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, более 40 единиц техники и склады

9 июля, 2022 суббота
02:52
война с Россией

На защите южных рубежей украинские защитники уничтожили 194 захватчика, 42 единицы вражеской техники и 3 боеприпаса россиян

Об этом сообщает ОК "Юг".

Новых ударных группировок не создает, в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы.

Однако в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался".

Детали: В течение прошедшего дня ракетные и авиационные удары продолжались как вдоль линии столкновения, так и по тыловым районам.

Пара вражеских Ка-52 была атакована окрестности Белой Криницы, но из тяжелой артиллерии обстреляна Большая Костромка Херсонской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

На Николаевщине в результате утреннего обстрела разрушений подверглись станция техобслуживания в Высунске, здание школы и соседние жилые дома в Березнеговатой, частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи в Новосеменовке.

При этом враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения нет.

Поздним вечером враг накрыл "Градом" Красногригорьевку на Днепропетровщине, гатив с другого берега водохранилища. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Дважды в день парами украинских штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Снигиревки.

Всего за сутки, по итогам нанесения огневых поражений врагу подразделениями ВСУ на юге нанесены такие потери: 194 кафира и 42 единицы техники, среди которых 2 РСЗО "Град", 2 командно-штабных машины, 4 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" , 1 пуско-зарядная установка зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2", 6 самоходных гаубиц типа "Акация", 26 единиц автомобильной техники, 1 беспилотник-разведчик "Орлан-10" и 3 склада с боеприпасами.

В Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман 2 морские мины. Обе мины были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

С ухудшением погоды, раздуванием в Черном море шторма, вражеская корабельная группировка сокращена почти вдвое. На страже остались 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель и 3 ВДК. Изготовка 20 крылатых ракет типа "Калибр".

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