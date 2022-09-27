За сутки на Юге ВСУ уничтожили 4 вражеских склада боеприпасов, баржа, 5 гаубиц и 77 солдат
26 сентября украинские бойцы уничтожили на Юге 4 склада с боеприпасами, баржу, 77 кафиров, 6 танков, 5 гаубиц, 4 БПЛА и 14 единиц автобронетехники
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
"Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.
Авиация Юга нанесла 10 ударов по кафирам. В Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский дрон-разведчик "Орлан-10". Еще три беспилотника-камикадзе Shahed-136 атаковали Одесщину.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов". – добавляют в Юге.
Сообщается об одной уничтоженной барже в районе Херсона.
Всего 26 сентября рашисты нанесли 4 авиационных и 1 ракетных удара по южным районам страны. В частности, есть уточнения относительно Кривого Рога: "Враг атаковал ракетой воздушного базирования Х-59. Попав в аэропорт, разрушил инфраструктуру объекта. Пострадавших и жертв нет".
- В понедельник, 26 сентября, ВСУ попали в базу рашистов и переправу российских захватчиков в Херсоне.
- Сообщалось о вечере 26 сентября враг атаковал Одессу из дронов. В городе работала противовоздушная оборона.
- Также россияне попали в ракету Х-59 по аэропорту города Кривой Рог. Дальнейшее использование аэродрома невозможно.
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