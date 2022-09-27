Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

"Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, 6 танков, 5 гаубиц, в том числе самоходная "Мста-С", 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1" и 14 единиц автобронетехники", - говорится в сообщении.

Авиация Юга нанесла 10 ударов по кафирам. В Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский дрон-разведчик "Орлан-10". Еще три беспилотника-камикадзе Shahed-136 атаковали Одесщину.

"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и 4 склада с боеприпасами. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов". – добавляют в Юге.

Сообщается об одной уничтоженной барже в районе Херсона.

Всего 26 сентября рашисты нанесли 4 авиационных и 1 ракетных удара по южным районам страны. В частности, есть уточнения относительно Кривого Рога: "Враг атаковал ракетой воздушного базирования Х-59. Попав в аэропорт, разрушил инфраструктуру объекта. Пострадавших и жертв нет".

В понедельник, 26 сентября, ВСУ попали в базу рашистов и переправу российских захватчиков в Херсоне.

Сообщалось о вечере 26 сентября враг атаковал Одессу из дронов. В городе работала противовоздушная оборона.

Также россияне попали в ракету Х-59 по аэропорту города Кривой Рог. Дальнейшее использование аэродрома невозможно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb