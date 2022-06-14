За сутки на юге ВСУ уничтожили 28 захватчиков и 10 единиц техники

Об этом сообщило в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".

"Но с воздуха противник совершил две вертолеты атаки парами Ми-8 по нашим позициям на Николаевщине и Херсонщине. В районе Снигиревки произошло воздушное сражение. Из истребителя Су-35 была выпущена рэкета "воздух-воздух" по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось уклониться. Противник, экономя ракеты, ретировался", - говорится в сообщении.

За сутки продолжались попытки воздушной разведки противником с помощью БПЛА. Вдобавок к сбитому утром над Николаевом "Орлана-10", в Херсонской области зенитно-ракетное подразделение "заземлил" еще один, а из стрелкового оружия попали и в обычный квадрокоптер.

Всего во время выполнения огневых задач, в том числе и нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, противнику нанесены потери в количестве 28 рашистов и 10 единиц техники, среди которых, кроме воздушных "разведчиков", гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина , пять единиц бронированной и другой автомобильной техники

Украинские подразделения также нанесли два авиационных удара в Николаевской и Херсонской областях по скоплению живой силы и вражеской техники. Их результаты уточняются.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в настоящее время составляет четыре корабля, носители крылатых ракет, и три вдк. Блокада судоходства, психологическое давление и угрозы из моря остаются актуальными.

Напомним, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники 13 июня уничтожили около 50 российских захватчиков, склад с боеприпасами, БПЛА, БМП и т.д.

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