За сутки на юге ВСУ уничтожили 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 6 складов вражеских боеприпасов

Об этом сообщили в ОК "Юг", рассказывая о текущей оперативной обстановке по состоянию на 31 августа.

"В результате наших огневых усилий враг уменьшил свое присутствие на 201 рашиста, 12 танков Т-72 и 18 единиц авто-бронетехники. Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", 5️ гаубиц ", самоходная гаубица "Акация", 2️ самоходные артустановки, 3️ мобильные минометы. Ликвидировано 6️ складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десанта врага дознаются", - отметили наши военные.

Напомним, украинская авиация на юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов.

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