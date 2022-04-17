За сутки на юге Украины РФ потеряла 13 единиц техники, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы "Град"
За 16 апреля российские оккупанты на юге Украины потеряли 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град"
Оперативную информацию ОК "Юг" распространило в Facebook.
"В течение суток по Николаевщине противник нанес ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня, повреждена инфраструктура, но потерь нет. За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили 36 рашистов и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град", - говорится в отчете.
В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
"Рашисты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, подключив заангажированные крымские телеканалы, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время продолжается запугивание и террор гражданского населения. сохраняется на достаточно высоком уровне", – сообщили в Командовании.
- 16 апреля Вооруженные силы Украины в очередной раз ликвидировали вражескую технику в Херсонской области.
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