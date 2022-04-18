За сутки на юге Украины наши военные уничтожили 60 оккупантов и 16 единиц техники
За 17 апреля на юге Украины общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Противник продолжает укрепляться на занятом рубеже, пытается заменить поврежденную и уничтоженную технику в подразделениях по переднему краю. Не прекращает попытки восстановить контроль над Александровкой в Херсонской области, но успеха не имеет. Отчаянные попытки проведения разведки боем обернулись уничтожением нашим подразделением вражеской разведгруппы. суток произвел более 30 обстрелов наших позиций.Артиллерией и другими подразделениями группировки наших войск нанесено поражение более ста целей противника в зоне столкновения.Общие потери захватчиков составили 60 рашистов и 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивных системы залпового огня. бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника", - говорится в сообщении.
Также наши военные отмечают, что корабельная группировка в Черном море продолжает разведку, психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.
- Добавим, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники 17 апреля уничтожили 60 российских захватчиков
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