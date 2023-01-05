За сутки на войне в Украине Россия потеряла 810 оккупантов, вертолет и самолет
С начала полномасштабной войны РФ понесла потери в Украине, в том числе ликвидировано 109 720 захватчиков, 3041 танк, 1844 беспилотника, 284 самолета и 271 вертолет
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 5 января 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 109 720 (+810) военнослужащих
- танков – 3041 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 6108 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 2051 (+12) ед.
- РСЗО – 426 (+2) ед.
- средств ПВО – 215 (+0) ед.
- самолетов – 284 (+1) ед.
- вертолетов – 271 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2)
- крылатых ракет – 723 (+0)
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед.
- специальной техники – 182 (+1)
"Данные уточняются", - подчеркнули в Генштабе.
- 3 января украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. База находилась в местной туббольнице. В Генштабе подтвердили , что в результате поражения места сосредоточения оккупантов в Токмаке на Запорожье потери россиян составили 80 человек убитыми и ранеными.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.46Продажа 42.54
- Актуальное
- Важное