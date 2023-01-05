Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля 2022 года по 5 января 2023 года Россия потеряла:

личного состава – около 109 720 (+810) военнослужащих

танков – 3041 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 6108 (+2) ед.

артиллерийских систем – 2051 (+12) ед.

РСЗО – 426 (+2) ед.

средств ПВО – 215 (+0) ед.

самолетов – 284 (+1) ед.

вертолетов – 271 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2)

крылатых ракет – 723 (+0)

кораблей/катеров – 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед.

специальной техники – 182 (+1)

"Данные уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

3 января украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. База находилась в местной туббольнице. В Генштабе подтвердили , что в результате поражения места сосредоточения оккупантов в Токмаке на Запорожье потери россиян составили 80 человек убитыми и ранеными.

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