За сутки на Востоке ВСУ уничтожили 40 россиян и 7 танков
3 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", ВСУ уничтожили 40 россиян
Оперативную информацию сообщил официальный Facebook оперативно-тактического командования "Схід".
"Русские фашистские войска совершили 3 атаки. Украинская артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению автомобильной техники, также был уничтожен склад с боеприпасами. Продолжаются бои", - сообщили в Facebook.
На Востоке в результате боев с ВСУ умерли 40 россиян. Потери оккупантов 3 мая: 5 танков, 2 БМП, 7 автомобилей и 1 минометный расчет.
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