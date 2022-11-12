За сутки на восточном направлении враг потерял несколько рот личного состава, - Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что восточный фронт остается эпицентром войны
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"За сутки на восточном направлении враг потерял несколько рот личного состава. Враг постоянно испытывает удары. После Херсонского отступления противник находится в состоянии шока. То же ВСУ пытаются делать на Востоке. Пока наши собратья бьют врага на Юге, мы бьем их на Востоке", - подчеркнул Череватый.
По словам спикера, главными направлениями удара врага являются Бахмутское и Авдеевское направления.
"В Донецкой области продолжаются самые жестокие, самые кровавые бои, с наибольшими потерями врага. Также бои продолжаются на Луганском направлении. Врагу не удается прорвать оборону ВСУ. Противник использует все виды артиллерии и применяет советскую тактику лобных атак", - заметил Череватый.
- 12 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ проводят стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Херсонской области.
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