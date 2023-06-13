Об этом сообщил в telegram 13 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 25 единиц военной техники противника", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что было уничтожено 6 танков, 5 единиц БМП, МТЛБ, гаубицу 2С19 "Мста-С" и автомобильную технику. Также были уничтожены склады с врагами.