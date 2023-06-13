За сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла почти 4 роты военных убитыми и ранеными
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу
Об этом сообщил в telegram 13 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 25 единиц военной техники противника", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что было уничтожено 6 танков, 5 единиц БМП, МТЛБ, гаубицу 2С19 "Мста-С" и автомобильную технику. Также были уничтожены склады с врагами.
- В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
- 13 июня сообщалось, что на Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
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