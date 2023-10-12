Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За сутки на основных участках фронта произошло 55 боестолкновений, — Генштаб

За сутки на основных участках фронта произошло 55 боестолкновений, — Генштаб

12 октября, 2023 четверг
19:36
Война с Россией

В течение суток, 12 октября, на основных участках фронта произошло 55 боестолкновений, ВСУ успешно отразили 28 вражеских атак на разных направлениях

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За день враг нанес 2 ракетных и 55 авиационных ударов по территории Украины

А также произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.
  • На Купянском направлении украинские воины отразили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийскием и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
  • В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • Днем 12 октября российские террористы снова нанесли удар по Чернобаевке Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один житель получил ранения.
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Зеленський
11 октября, 2023 среда
Зеленский заявил, что война уже на последнем этапе, и озвучил планы по второму сроку президентства
долар рубль
11 октября, 2023 среда
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.76
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
12 октября
21:17
Эксклюзив
Нетаньяху могут вытеснить из политики после завершения острой фазы конфликта в Израиле, - дипломат Хара
21:10
В Иерусалиме неизвестный обстрелял полицейский участок: есть жертва и раненые
20:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
В Украине расширяется спектр средств ПВО. Колонка Сергея Згурца
20:54
Обновлено
Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября
20:32
Обновлено
Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с Нетаньяху
20:29
В Швеции впервые вынесли обвинительный приговор за сожжение Корана
20:00
Обзор
Победные новости 596-го дня войны: под Севастополем повредили новейший корабль ЧФ РФ, а в тылу оккупантов уничтожили важный для них мост
19:56
ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа
19:53
Эстония разработала механизм использования российских замороженных активов в пользу Украины
19:30
Авиакомпания "Эль Аль" впервые выполнит рейс в шаббат, чтобы доставить резервистов в Израиль
19:26
Евро-2024: игру Израиля против Косово перенесли на неопределенный срок
19:13
В Севастополе воздушная тревога: паблики пишут о работе ПВО и якобы сбитой ракете
19:00
Эксклюзив
"Наши попытки заксенселить всю российскую культуру подвергаются непониманию Запада", - писатель Андрей Курков
18:56
НАТО
На следующей неделе НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию
18:51
Обзор
Что такое сектор Газа и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами
18:22
"Сейчас что-то как расскажу!": книга украинской писательницы попала в международный каталог детских изданий "Белые круки"
18:13
США впервые ввели санкции против двух компаний за превышение потолка цены на российскую нефть
18:00
Обновлено
После ночной атаки РФ на Украину на территории Румынии обнаружили воронку от беспилотника
17:58
Оккупанты совершили артобстрел Берислава: ранен мужчина
17:56
ЛГБТ
Военные, волонтеры и международные союзники: Kyivpride объявил номинантов премии по ЛГБТИК+активизму
17:55
Новости компаний
Президент Киевстара Комаров на КМЭФ представил инвестиционные планы оператора на $600 млн
17:46
Распространяет пропаганду Кремля на российских ток-шоу: Азарову сообщили о новом подозрении
17:44
Блэкауты возможны, но Украина работает над тем, чтобы они были кратковременными – Галущенко
17:25
Как украинцам вернуться домой через пункт пропуска на границе с РФ: объяснение ГПСУ
17:22
Эксклюзив
F-16
Это плохая новость: в Defence Express прокомментировали перенос сроков предоставления Данией F-16 Украине
17:09
МОК отстранил олимпийский комитет РФ из-за включения региональных комитетов ВОТ Украины
17:00
Обзор
Беспилотник "Морок": все, что известно о таинственном украинском дальнобойном дроне
16:59
Боррель прибыл в Китай обсудить отношения между ЕС и Пекином
16:49
OPINION
Гундяев отвернулся от Троицы
16:46
Обучение украинских пилотов F-16: Болгария поможет с курсами английского языка
16:39
На фото Сергей Жадан
"Голос свободной Украины": Жадан стал лауреатом премии Шведского PEN
16:15
Украина готова провести цифровую перепись населения, - Федоров
16:05
Израиль нанес удары по сирийскому аэропорту Алеппо и аэродрому Дамаска, - СМИ
15:49
Google
Один из сервисов Google продолжает распространять обманчивую пропаганду российской аудитории, – Bloomberg
15:39
Фронт, украинское оружие, ситуация на Ближнем Востоке: Зеленский провел заседание Ставки
15:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:33
Смартфон
ГСЧС Украины создает единую базу укрытий. Ее планируют интегрировать в Дию
15:26
Эксклюзив
Враг бросает большинство сил севернее Авдеевки: начальник ГВА о ситуации в городе и вокруг
15:16
РФ привлекла к агентурной работе священников РПЦ, которых отправила на оккупированные территории
15:14
Обновлено
Россияне ударили по детской больнице и университету в Херсоне
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV