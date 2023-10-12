За сутки на основных участках фронта произошло 55 боестолкновений, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 9 артиллерийских средств противника

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

За день враг нанес 2 ракетных и 55 авиационных ударов по территории Украины

А также произвел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области; Мефедовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области; Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины отразили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области.

украинские воины отразили 4 атаки врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменное Донецкой области.

враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северское Донецкой области. Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Верхнекаменное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

наши защитники мужественно держат оборону, отразили 7 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийскием и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

оккупанты нанесли авиационных ударов возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийскием и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. В Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.

противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.