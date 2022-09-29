За сутки на Харьковщине три района подверглись обстрелам, еще в одном на мине взорвался мужчина
В Харьковской области на протяжении суток обстреливали Купянский, Харьковский и Богодуховский районы, а в Изюмском районе на мини взорвался мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Так, в сутки в Купянском районе были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. В Харьковском районе – села Стрелеча и Красное. В Богодуховском районе под удар попал город Сосновка. В результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Также загорелись пожары.
Также в Купянском районе за сутки госпитализировали семь человек с ранеными. А в Изюмском районе области на мини взорвался и получил ранения 26-летний мужчина.
- 29 августа стало известно, что на освобожденной Харьковщине обнаружили останки семьи азербайджанцев.
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