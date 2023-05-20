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За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои за Бахмут, - Генштаб ВСУ

20 мая, 2023 суббота
07:30
Война с Россией

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на фронте, самые горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степного и Новомихайловки.

Силы обороны нанесли удары по 20 районам сосредоточения живой силы противника

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БПЛА Shahed, 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных дронов разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.

РФ за сутки нанесла 6 ракетных и 62 авиационных ударов по Украине

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка на Херсонщине, погибли и ранены гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применение тактики террора.

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию в Каховке

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения в Каховке временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной мобилизацией и отчуждением имущества. В частности, оккупанты осуществляют поквартирные и домовые обходы. Проводят перепись населения и оказывают психологическое давление, принуждая к паспортизации. Также враг угрожает украинским гражданам, отказавшимся от получения российского паспорта, принудительным выдворением из собственных жилищ и отключением от электроэнергии.

Ситуация по направлениям

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Студенец Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Вольфин, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеновка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлынск, Петропавловка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис.

Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено.

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