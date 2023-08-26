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За сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения российских военных, - Генштаб

26 августа, 2023 суббота
07:23
Война с Россией

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также один по враждебному зенитно-ракетному комплексу

Об этом сообщили в своде от Генштаба ВСУ, 26 августа.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

За сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также в результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты "калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационный удар в районе Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Лисковщина, Богданово Черниговской области; Середина-Буда, Кучеровка, Ходыно, Степное, Миропольское Сумской области и Зибино, Охримовка, Варваровка, Грачевка, Амбарное Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Гряниковка, Синьковка, Купянск, Орлянское Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы противника подверглись более 30 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Свято-Покровское, Звановка, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Белая Гора, Дилиевка, Александро-Шультино, Дружба Донецкой области.

Авдеевское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногорвка, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Константиновка, Остро Донецкой области.

Шахтерское направление: наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара Донецкой области. Противник нанес авиационных ударов в районах Угледара, Времовки, Благодатного, Старомайорского, Урожайно Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Ровнополь, Благодатное, Привольное, Буралацкое Донецкой области.

Запорожское направление: противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпилское, Волшебное, Лукьяновское, Плавные Запорожской области.

Херсонское направление: от артиллерийских обстрелов противника пострадали Крещеновка, Ольга, Никольское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Также добавляется, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Около 1500 российских военных прибыли в село Осипенко Запорожской области.

Стало известно, что российские оккупанты продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права и размещать в гражданских зданиях своих военнослужащих, используя гражданское население как живой щит.

"Да, в населенном пункте Осипенко Запорожской области 23 августа отмечено прибытие к 1500 военнослужащим российских оккупационных войск бурятской национальности, незаконно расквартированным в гражданских домах с местными жителями и на территории местной больницы", - говорится в сообщении.

  • В отчете ISW отмечалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.
російська армія
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потери окуппантов
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