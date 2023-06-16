За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 7 артподразделений россиян на огневых позициях
Вражеское войско сосредоточено на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: пытается наступать и обстреливает мирные населенные пункты Украины. Вместо этого ВСУ уничтожают врага
Об этом в утренней сводке 16 июня сообщает Генштаб ВСУ.
"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
ВСУ поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 7 артподразделений оккупантов на огневых позициях
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Также защитникам Украины удалось уничтожить 20 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136, БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных дрона.
Россия нанесла 5 ракетных и более 60 авиационных ударов по Украине за сутки
В течение 15 июня враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.
Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура Херсонской области.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по Янжуловке, Галагановке и Архиповке Черниговской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Винторовка, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Будивельное, Белокопытовое, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Бочковое и Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки в Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области.
Нанес авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка - Донецкой.
На Бахмутском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки.
Нанес авиационных ударов неподалеку от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиаудары в районе Авдеевки.
Совершила артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.
Вражеское войско нанесло авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку.
На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.
Нанес авиационных ударов в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
Нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.
Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской.
- 15 июня представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что Вооруженные Силы Украины имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, близ Бахмута, на Бердянском и Мариупольском - идут бои.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.84
Покупка 36.84Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 40.75
- Актуальное
- Важное