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За сутки на фронте произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 7 артподразделений россиян на огневых позициях

16 июня, 2023 пятница
07:13
Война с Россией

Вражеское войско сосредоточено на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях: пытается наступать и обстреливает мирные населенные пункты Украины. Вместо этого ВСУ уничтожают врага

Об этом в утренней сводке 16 июня сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов и 7 артподразделений оккупантов на огневых позициях

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Также защитникам Украины удалось уничтожить 20 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136, БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще 3 разведывательных дрона.

Россия нанесла 5 ракетных и более 60 авиационных ударов по Украине за сутки

В течение 15 июня враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура Херсонской области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по Янжуловке, Галагановке и Архиповке Черниговской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области; Винторовка, Середина-Буда, Рожковичи, Демьяновка, Барановка, Фотовыж, Будивельное, Белокопытовое, Стукаловка, Искрисковщина, Яструбино, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Алисовка, Старица, Огирцево, Гатище, Плетеновка, Бочковое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки в Луганской области и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области.

Нанес авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка - Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки.

Нанес авиационных ударов неподалеку от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Калиновка, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Краматорск, Екатериновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиаудары в районе Авдеевки.

Совершила артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Орловка, Авдеевка, Веселое, Семеновка, Водяное, Северное, Тоненькое, Первомайское, Яснобродовка, Карловка, Желаное Первое, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Вражеское войско нанесло авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. В то же время противник обстрелял из артиллерии Красногоровку, Марьинку, Максимилиановку, Победу, Новомихайловку и Екатериновку.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка и Новый Комар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области.

Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Красное, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоандреевка, Преображенка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка, Львове, Тягинка, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Степановка, Чернобаевка, Херсон, Зимовник, Белозерка и Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской.

  • 15 июня представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что Вооруженные Силы Украины имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополовка и Берховка - Ягодное, близ Бахмута, на Бердянском и Мариупольском - идут бои.
Россия
Луганщина
Краматорск
Кривой Рог
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Константиновка
Макеевка
Харковщина
потери окуппантов
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