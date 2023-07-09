Об этом стало известно из утреннего сведения от Генштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские БПЛА типа "Shahed".

Также Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские военные уничтожили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Армия РФ нанесла 52 авиационных удара и совершила около 60 обстрелов с РСЗО

За сутки враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана, 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационных ударов в районах Волковки Сумской области и Милового и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской области и Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Кирпичное в Харьковской области.

Купянское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки – Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двугодичной, Купянск, Кисловке, Каменке Харьковской области.

Лиманское направление: в течение суток противник нанес авиационных ударов в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевка, Веселое Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

Авдеевское направление: противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

Марьинское направление: противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Елизаветовка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Екатериновка Донецкой области.

Шахтерское направление: противник нанес авиационных ударов возле Благодатного и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направление: противник нанес авиационные удары в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области и Херсон; Ивановка, Очаков Николаевской области.