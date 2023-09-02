За сутки на фронте произошло более 15 боевых столкновений, ВСУ нанесли 9 ударов по районам сосредоточения врага, - Генштаб

Об этом Генштаб сообщил в facebook.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов, 2 пункта управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара по позициям ВСУ

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Карповичи, Леоновка Черниговской области, Украинское, Шалыгино, Константиновка, Веселовка, Рясное, Грабовское Сумской области и Казачья Лопань, Огорцево, Волчанские Хутора, Варваровка, Потихоновое Харьковской области.

Купянское направление: вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестово Харьковской области.

Лиманское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Верхнекаменское, Выемка, Веселое и Привилегия Донецкой области.

Бахмутское направление: артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка Донецкой области.

Авдеевское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Первомайское, Карловка, Авдеевка, Степное, Новокалиново Донецкой области.

Марьинское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Георгиевка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

Шахтерское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Новоселка и Зеленое Поле Донецкой области.

Запорожское направление: противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Работиного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

Херсонское направление: вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Тягинка, Херсон и Первомайское Херсонской области.

В то же время, отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.